Atriz Noemi Gerbelli, diretora Olívia da novela 'Carrossel', morre aos 68 anos

Artistas como Júlio Oliveira, Marcelo Laham e Ivan Parente também enviaram mensagens de apoio à família da veterana do teatro. "Minha parceira em Carrossel e na Patrulha Salvadora. Que triste notícia sua partida. Aprendi e me diverti muito com você. O Brasil perde uma atriz extraordinária. Você vai fazer muita falta", comentou Ilana Kaplan.