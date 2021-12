A Fazenda 13: Rico Melquiades acorda peões com panelaço e recebe o troco

Rico Melquiades é o novo fazendeiro de A Fazenda 13, reality show da Record TV, e promete acabar com a paz na casa. O humorista levou a melhor em uma disputa contra Marina Ferrari e Solange Gomes nesta quarta-feira, 1º, e escapou da roça. Ele já havia avisado: no seu reinado, não teria moleza. Para comprovar, Rico acordou os peões nesta quinta, 2, com um panelaço daqueles.

O campeão voltou! Esta é a terceira vez de Rico no comando. A primeira promessa do reinado foi cumprida: acordar os colegas de confinamento bem cedo, batendo panela. A segunda era castigar os adversários na delegação de tarefas, e ele conseguiu — Sthe Matos que o diga.

"Eu sou o fazendeiro e como vocês sabem que quando eu sou fazendeiro, só escolhe as funções meus amigos, quem não são meus amigos, não escolhe as funções", começou ele. Esse reinado promete!