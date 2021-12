Como Gisele Bündchen se sente sobre Tom Brady querer que filho Jack jogue futebol

Tom Brady já tem planos no futebol para o filho mais velho, Jack, fruto de sua ex-relação com Bridget Moynahan. No entanto, a esposa de Tom, Gisele Bündchen tem uma opinião diferente do atleta.

Em episódio do podcast Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray, o jogador do Tampa Bay Buccaneers falou sobre seu Dia de Ação de Graças com a família, que incluiu assistir a vitória do Michigan Wolverines sobre o Ohio State Buckeyes no dia 27 de novembro, com o filho Jack, a quem ele se refere como "um pequeno [Michigan] Wolverine".

Os sete vezes campeão do Super Bowl, refletiu sobre seus tempos no time de faculdade. "Eu tive a sorte de fazer parte dessa rivalidade [dos estados de Michigan-Ohio] em cinco jogos que eu joguei contra eles", Brady se recordou. "Nós vencemos os primeiros três, que foram todas grandes vitórias. E então eu perdi uma no primeiro ano que comecei. Ganhei meu quinto ano como sênior em casa na 'Big House'. Eu me sinto tão bem por aquele seniores porque vocês saíram com aquela vitória".