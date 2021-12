Alec Baldwin diz que "não puxou gatilho" de arma em set de 'Rust'

"Ela era alguém amada, querida e admirada por todos que trabalhavam com ela", disse o ator. "Quero dizer, mesmo agora eu acho difícil de acreditar [que ela se foi]. Não parece real pra mim".

O Gabinete do Xerife de Santa Fé disse ao E! News que não têm comentários sobre a entrevista recente de Baldwin. O E! News também entrou em contato com a produção de Rust para comentários.

No momento há uma investigação para descobrir o que aconteceu no Rancho Bonanza Creek, no condado de Santa Fé, com um juiz recentemente assinando outro mandado de busca e apreensão nessa terça-feira, 30.