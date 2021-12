Nasce filho de Thaila Ayala e Renato Góes

Thaila Ayala e Renato Góes deram as boas-vindas ao primeiro filho Francisco nessa quarta-feira, 1º. Através do Instagram, Renato celebrou a notícia com os fãs.

"Seja bem-vindo meu filho. Francisco nasceu. Eu tenho a mulher mais forte do mundo ao meu lado! Obrigado meu amor!!", escreveu ele, usando a hashtag #MelhorDiaDaMinhaVida.

No clique, Renato mostra o antebraço carimbado com a marca do pezinho de Francisco.