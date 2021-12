Após cirurgia, Diogo Nogueira tem companhia de Paolla Oliveira no hospital

Ao lado do amado! Nesta quarta-feira, 1° de dezembro, Diogo Nogueira foi internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e Paolla Oliveira esteve ao seu lado. Durante uma partida de futebol, em agosto, Diogo Nogueira rompeu um tendão do pé direito e agora precisou passar por uma intervenção cirúrgica.

Desde o acidente, o cantor até chegou a usar uma bota ortopédica para lidar com o problema. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, Paolla estava no hospital e o acompanhou após o fim do procedimento, quando ele foi para o quarto.

Assim que chegou, o músico fez uso de antibiótico venoso e colocou um curativo, para dar conta de drenar a secreção no local do procedimento, de acordo com as informações da colunista.