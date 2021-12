Marcella Maia sobre papel em 'Quanto Mais Vida Melhor': "Tive que dançar com a morte pra entender"

Quanto Mais Vida Melhor, novela das 19h da TV Globo, não estreou com a melhor das audiências — até a morte aparecer. Quem topou o desafio de interpretar a figura foi Marcella Maia, mais conhecida como A Maia. Com mais de 10 anos de carreira internacional na moda, teatro e cinema, Maia contou com exclusividade ao E! Online Brasil, qual foi a dificuldade de executar o papel que a fez entender seu potencial como atriz.

Modelo consagrada no exterior, Maia estava em Portugal, dando início a carreira musical, quando recebeu o convite do diretor Allan Fiterman. A atriz montou o próprio showreel — compilado de trabalhos — e, quando o diretor assistiu, não teve outra: "tem que ser você!", relatou ela. A artista já tinha realizado outros testes na emissora, e apesar do medo da pandemia, correu para os estúdios Globo.

"Eu acredito muito na grande atriz que eu sou e não aceito qualquer coisa, por isso esse papel chegou até mim. Já tinha negado papéis que eram muito estereotipados. Apesar de eu falar muito da pauta enquanto corpo trans, não foi ela que me trouxe para esse trabalho", declarou Maia.