Saiba mais sobre a série de sci-fi sul-coreana 'O Mar da Tranquilidade'

As produções da Coreia do Sul estão com tudo na Netflix! Após sucesso de Round 6 e anúncio da versão coreana de La Casa de Papel, mais uma série promete te prender em frente à tela.

A próxima atração vinda do país é o drama de ficção científica O Mar da Tranquilidade. A trama segue astronautas enviados para uma missão lunar com uma taxa de sobrevivência de 10%. OMG!