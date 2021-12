Danni Suzuki revela motivo para saída da Globo

Durante entrevista no programa Sala da Sato, transmitido no canal do YouTube da apresentadora Sabrina Sato, Danni Suzuki explicou as causas de sua saída da TV Globo em 2016. Na atração, Danni revelou que não estava satisfeita com os rumos que a carreira estava tomando na emissora líder de audiência no Brasil.

Um pouco antes da decisão, a atriz perdeu o papel de protagonista da trama Sol Nascente para Giovanna Antonelli. Isso foi um dos principais motivos para ela optar em não renovar o contrato com o canal.

"Achei desrespeitoso na época pelo fato de a novela ter sido escrita pra mim. Era a história da minha família, baseada na minha vida. Senti que não tinha mais espaço. Talvez o canal não via as coisas como eu via", contou a artista.