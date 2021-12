Sandra Bullock fala sobre vida em família com Bryan Randall e seus 2 filhos

Quando se trata da criação dos filhos, Sandra Bullock está feliz por ter o parceiro de longa data, Bryan Randall, ao seu lado. Em episódio do Red Table Talk, do Facebook Watch, desta quarta-feira, 1º, Sandra detalhou sua vida com o companheiro e seus dois filhos, Louis, de 11 anos, e Laila, de 8 anos, e como Bryan foi o "ser humano certo" para sua família.

Descrevendo Bryan como um homem "muito paciente", e "um santo", Sandra o elogiou às apresentadoras Jada Pinkett-Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield-Norris, "Ele é evoluído em um nível que não é humano".

Mesmo que a estrela e o fotógrafo profissional "não estivessem juntos há tanto tempo" quando ela finalizou a adoção de Laila, em 2015, a atriz recordou que Bryan se fez presente como a figura do pai na época.

"Toda a sua vida foi desvendada por minha causa", ela se lembrou, explicando como Bryan foi colocado nos holofotes após sua relação ficar pública. "Ele estava tão feliz, mas com medo. Eu sou uma escavadeira. Minha vida já estava nos trilhos e aqui está esse ser humano maravilhoso que não quer nada com minha vida, mas é o ser humano certo para estar lá".