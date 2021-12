Cleo, Karol Conká e Azzy lançam clipe de "Tormento" e falam sobre empoderamento feminino

Cleo continua investindo em sua carreira musical! A atriz e cantora lançou junto com Karol Conká e Azzy o primeiro single de seu álbum de estúdio (que deve ser lançado em 2022), Tormento. A melhor parte? Ele também veio acompanhado de um clipe no qual as três se transformam em bruxas!

Em uma coletiva de imprensa para divulgar o novo hit, as três artistas falaram sobre o que as inspirou na composição da canção, que é toda sobre empoderamento feminino. "A gente queria falar sobre as várias facetas que a gente tem dentro da gente como ser-humano. Mas como mulher é tão difícil de viver elas porque sempre estão tentando colocar a gente dentro de uma caixa", disse Cleo.