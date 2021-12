Fenômeno do Tik Tok é confirmado no Rock in Rio 2022

Depois de bombar nas paradas neste ano, a banda italiana Måneskin faz parte dos novos nomes confirmados do Rock in Rio 2022! Além deles, as atrações do line-up do festival divulgadas nesta terça-feira, 30, são os icônicos Guns N'Roses e Djavan.

Os artistas estarão no Palco Mundo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no dia 8 de setembro do próximo ano. Essa será a estreia da banda de hard rock no Brasil, e nós esperamos que eles aproveitem muito!

De acordo com o festival, a presença dos músicos foi muito pedida pelo público. Eles formaram o grupo em 2016, e faziam performances nas ruas de Roma. No ano seguinte, participaram do X-Factor da Itália e ficaram em segundo lugar na competição.