Mariana Goldfarb confessa que não está curada da anorexia: "Processo profundo"

"Há mais ou menos cinco anos, tive uma anorexia que durou uns seis meses. Muita gente me pergunta se eu já consegui me livrar disso, se eu já aprendi a me amar por completo e a resposta é não. Eu ainda não aprendi. Eu não me amo 100% do tempo, mas eu estou em um processo muito importante e essencial de estar vivendo", declarou.