Li Martins, ex-Rouge, abre o coração após aborto espontâneo: "Nada vai fazer passar"

Li Martins, ex integrante da banda Rouge, compartilhou no Instagram um relato sobre um dos momentos mais difíceis que passou, o aborto espontâneo do segundo filho. Nesta quarta-feira, 1° de dezembro, Li Martins falou sobre o processo de luto após tudo o que aconteceu, em entrevista à revista Quem.

A cantora estava com dez meses de gestação quando recebeu a notícia. O bebê seria o segundo filho do casamento com o modelo João Paulo Mantovani. Os dois já são pais de Antonella, de quatro anos.

Faz cerca de um mês que a cantora sofreu o aborto, mas, segundo ela, a dor se mantém muito forte. "O pior momento está sendo agora! Na semana passada fiz outra USG, pois já estou com sangramento. Estamos monitorando e achava que já não ia ver mais nada ali, mas no exame pude ver o bebê ali ainda, sem vida, isso mexeu demais comigo. Foi como abrir aquela gaveta e reviver tudo de novo, mas agora me permiti viver o meu luto", explicou a ex-integrante do Rouge.