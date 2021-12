Depois de Paris, Projac: Cauã e Jojo Todynho se divertem em reencontro

Dando o que falar em Um Lugar Ao Sol, novela da TV Globo, Cauã está com a fila de admiradoras ainda mais extensa — mas Jojo segue no topo. Após uma cena em que o personagem Renato tirava uma nude, a influencer não demorou para dar as caras nos stories com o bom-humor de sempre. "Cauã, desculpa incomodar esse horário, mas teria como você mandar a foto pra mim? A da novela, por favor", brincou a funkeira.