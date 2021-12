A Fazenda: Solange ataca MC Gui: "Não queria ter filho como você"

Solange Gomes, Dayane Mello, Rico Melquiades e Marina Ferrari. Um deles está com os dias contados em A Fazenda 13, reality show da Record TV. A 11ª roça do programa foi formada na noite desta terça-feira, 30 — com aquele nível de confusão que só A Fazenda sabe proporcionar. Solange, Dayane, Rico ou Marina ainda têm uma oportunidade para se salvar da berlinda e se aproximar da final, na prova do fazendeiro, que acontecerá na noite deste dia 1º.

O fazendeiro da semana, MC Gui, indicou Solange. O funkeiro afirmou não concordar com as atitudes da ex-banheira do Gugu.

Solange rebateu de forma dura. "Eu não queria ter um filho igual a você, você é debochado e se acha". Quem saiu em defesa do colega foi Dynho, que afirmou que a peoa "se vitimiza" para não fazer as provas e que estava se sabotando no jogo. "Ah, eu estou me jogando na roça toda semana? Eu não consigo, amor, eu tenho trauma de infância, ô seu palhaço. Deixa de ser palhaço, você não sabe da minha vida", rebateu a modelo, em lágrimas.