Kourtney Kardashian rebate comentário sobre gravidez em sua foto de biquíni

Kourtney Kardashian está literalmente tentando aproveitar a vida. Kourtney, que tem aparecido no TikTok ao lado dos filhos, encontrou-se abordando outra questão sobre seu corpo depois que ela compartilhou fotos quentes de biquíni durante um mergulho na piscina.

Enquanto muitos fãs e seguidores inundaram os comentários com emojis de fogo e coração, uma usuária aproveitou a oportunidade para alimentar rumores de gravidez – e a eterna estrela de KUWTK simplesmente não aceitou isso.

"Não quero ser aquela garota, mas... Isso é uma barriga de grávida", escreveu a internauta nos comentários. Mais uma vez abordando a especulação, a noiva de Travis Barker mandou: "Nós realmente faremos isso toda vez que eu postar uma foto?".

No entanto, parece que Kourtney não ficou muito abalada com o comentário enquanto postava outra foto de biquíni fumegante, desta vez, com o seu noivo. "Vida com você", escreveu ela, ao lado do clique que a mostrava com seu homem, aos beijos na piscina.

"Eu não poderia te amar mais", escreveu o baterista do Blink-182. Mesmo que não haja um bebê a bordo, Kourtney tem mantido a família em mente.