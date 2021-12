Por que Kim Kardashian gosta de "manter a paz" com Kanye West em meio a evento com North

A estrela de Keeping Up With the Kardashians também compartilhou imagens dos bastidores do evento, incluindo uma mensagem exibida no céu que dizia, "Virgil estava aqui" em luzes vermelhas brilhantes.

De acordo com fotos postadas nas redes sociais, Kim e Ye posaram juntos com sua filha e até pareciam estar usando looks pretos combinando. De acordo com um usuário do Twitter, North estava com a mesma camisa que seu pai usou em 2012.

O rapper de Donda e fundador da SKIMS eram amigos de longa data e colaboradores de Virgil. O músico estagiou com Virgil na Fendi em 2009 e, em 2013, Ye contratou o designer para ser seu parceiro criativo.