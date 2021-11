Saiba quem contratou Liam Payne e quanto pagou pelo show em festa de 15 anos

A breve passagem de Liam Payne no Brasil deu o que falar no final de semana! Liam desembarcou no país para se apresentar em uma festa de 15 anos em Goiânia. E de quem era a celebração?

O nome dela é Amanda Callegari. No sábado, 28, o ex-membro do One Direction fez um show para a aniversariante e todos que estavam presentes no local.

A luxuosa comemoração foi administrada por Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, sócios e fundadores da empresa LAS do Brasil, importadora de produtos analíticos e laboratoriais.