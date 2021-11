Britney Spears diz que está tomando "medicação certa" após fim da tutela

Imagem "provocativa"

Diane abriu a entrevista em profundidade com a estrela pop mais famosa do mundo com estas palavras: "Senhoras e senhores, o centímetro quadrado mais valioso do universo do entretenimento".

E o pior? Imagens sensuais do corpo de Britney foram usadas em uma foto-montagem de 10 segundos para estabelecer a linha de questionamento de Diane Sawyer sobre a imagem "provocativa" da cantora.