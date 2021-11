Khloé Kardashian revela história hilária de quando True fez cocô em banheira

Khloé Kardashian é conhecida por sempre falar a verdade, especialmente quando se trata de criar sua filha. Em um episódio recente da série digital de Ellen DeGeneres, Mom Confessions, Khloé foi sincera sobre ela e os diferentes estilos maternais de suas irmãs.

Além disso, a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians revelou dicas e alguns truques que aprendeu com Kris Jenner. Ela ainda relembrou da vez em que True Thompson fez cocô na banheira.

"A vez que True fez cocô na banheira. Eu realmente nunca experimentei isso antes. Eu não sabia que as pessoas simplesmente faziam cocô na banheira, é nojento", revelou a musa. "Não quero reviver isso, mas tive que aprender isso na hora."

E isso não foi tudo que Khloé teve a compartilhar sobre a maternidade. Quando questionada se tinha algum aviso para alguém que está prestes a ter filhos, ela deu conselhos interessantes.

"A dica é que ninguém sabe o que está fazendo. Todos nós apenas fingimos que sabemos. Eu não me importo quantos filhos você tenha, é cansativo para todos."