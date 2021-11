Kim Kardashian West vai receber o Fashion Icon Award no People's Choice Awards 2021

Mary Ellen Matthews

Não é de admirar que os esforços arriscados da indumentária de Kim a tenham consolidado como um ícone da moda em Hollywood.

Kim ganhou destaque em 2007, após a estreia do reality show hit do E!, Keeping Up With the Kardashians, que celebrou sua última temporada neste ano, após 20 temporadas. Hoje, Kim está entre as celebridades mais seguidas, com páginas nas redes sociais que têm mais de 250 milhões de seguidores no Facebook, Instagram, TikTok e Twitter.