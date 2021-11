Hadson, ex-BBB, faz teste de DNA e descobre filho de 19 anos

Após quase uma semana de especulação, o ex-BBB Hadson Nery confirmou que o teste de DNA que realizou no começo do mês deu positivo: HadBalla é pai de um jovem de 19 anos chamado Gabriel Mitoso. "Recebo com muita alegria saber que tenho mais um fruto, mais uma bênção", contou o ex-jogador à coluna de Léo Dias, no portal Metrópoles.

Hadson contou à coluna de Fábia Oliveira que a mãe de Gabriel é uma amiga de infância, dos tempos de escola, e que o rapaz é fruto de um breve romance de carnaval. "Só que eu segui a carreira de jogador, fui embora da minha cidade e não tivemos mais contato. Ela não tinha certeza também, casou e seu antigo marido assumiu o menino", explicou o ex-atleta.

O relacionamento dos dois aconteceu em 2001, em Belém, no Pará, cidade natal de Nery. Após assistir o Big Brother Brasil 20, Gabriel se identificou com HadBalla e virou fã do influenciador. Divorciada, a mãe do menino entrou em contato com o ex-jogador e propôs um encontro entre os dois.