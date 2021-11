Tom Holland fala sobre o estilo "incrível" de Zendaya em adorável entrevista

Tom Holland sabe que sua protagonista, Zendaya, é um ícone da moda! Além de estarem juntos em Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa, Tom e Zendaya namoram na vida real e apareceram no programa francês Quotidien, nesta terça-feira, 30, lado a lado para entrevista conjunta.

Durante o bate-papo, um vídeo com os looks da atriz, em tapetes vermelhos e eventos de gala, como o MET, apareceu na tela enquanto o ator falava sobre a importância da moda e do trabalho com a amiga e estilista, Law Roach.

Timidamente, Zendaya olhava a montagem e Tom não pôde deixar de também reagir às fotos. "É irreal, é incrível", disse ele, com um sorriso no rosto.

Antes que o anfitrião mudasse a conversa para o seu estilo, Zendaya riu e estendeu as mãos de brincadeira para ajuda-lo a mostrar o suéter.