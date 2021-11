Joaquim Lopes e Marcella Fogaça desabafam sobre internação da filha

Os últimos dias de Joaquim Lopes e Marcella Fogaça exigiram resiliência por parte do casal. Uma de suas filhas gêmeas, Pietra, de apenas 8 meses, desenvolveu infecção urinária e foi hospitalizada. Já nesta terça-feira, 30, Joaquim fez um desabafo por meio de seu perfil no Instagram.

"No espaço de 10 dias ficou ainda mais claro (se é que era possível) que eu vivo pela minha família! Pelas minhas filhas e a minha mulher. Sem dúvida os 10 dias mais difíceis da minha vida até agora. Percebi que a velocidade do tempo é absolutamente proporcional ao que estamos sentindo no momento. E que o desespero e a ansiedade geralmente fazem com que tudo passe devagar", escreveu o ator.

A internação mexeu muito com o artista, que falou sobre coragem e o amor infinito que nutre pelas filhas. Pietra recebeu alta no último sábado, 27, e, além dela, ele também é pai de Sophia.