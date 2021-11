Carol Dias celebra 2 anos de casamento: "Muitos se levantaram para nos destruir"

Carol Dias celebrou o aniversário de 2 anos de casamento com Kaká, nesta terça-feira, 30. Com direito a ensaio de fotos especial no Instagram, Carol relembrou trajetória com Kaká e falou sobre aqueles que tentaram "destruir e apagar o brilho" do casal.

"Passa um filme na minha cabeça e eu não poderia deixar de compartilhar a realidade, como sempre fiz né, quem me acompanha um pouquinho sabe que não consigo ser diferente disso, pois ao contrário dessas fotos bonitas, a nossa trajetória foi de muita batalha para conseguirmos chegar até aqui", iniciou.

"Muitos se alegraram e se alegram, mas muitos também se levantaram para nos destruir e apagar o nosso brilho, mas no final caíram em confusão pq sempre encontramos em Deus um renovo, uma força além das nossas, um refúgio".