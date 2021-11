Adele anuncia 'Weekends With Adele', sua residência em Las Vegas

Cliff Lipson/CBS

Adele acrescentou durante o podcast: "A música é minha terapia. Eu realmente acho que algumas das músicas neste álbum podem realmente ajudar as pessoas, realmente mudar a vida das pessoas. E eu acho que uma música como 'Hold On' poderia realmente salvar algumas vidas. Eu realmente, realmente quero."

A artista cantou parte do álbum durante o especial One Night Only, da CBS, que foi ao ar em 14 de novembro. Agora, os fãs podem passar seus fins de semana com a estrela em Vegas.

A pré-venda estará disponível no site do Ticketmaster a partir desta terça-feira, 30, até 2 de dezembro. A venda oficial começará em 7 de dezembro.