A Fazenda 13: Família de Dayane Mello pede que público dê segunda chance à peoa

Até a família de Dayane Mello, participante de A Fazenda 13, reality show da Record TV, reconhece os erros da modelo. No entanto, em comunicado oficial enviado à coluna de Léo Dias, do portal Metrópoles, os familiares de Dayane reforçaram que a ex-Gran Fratello Vip não é perfeita, como qualquer pessoa, e que merece uma segunda chance.

"Desde que participou do reality show italiano Grande Fratello VIP e alcançou notoriedade no Brasil, Dayane sempre mostrou sua essência. Sendo honesta, verdadeira e fiel com os seus sentimentos, sem trair suas convicções. O seu carisma é o que a fez conquistar uma legião de fãs. No entanto, ela não é perfeita e está sujeita a erros e acertos como qualquer um", começou a nota.

Estar em uma competição com pessoas de diferentes personalidades e sem saber tudo que está acontecendo são alguns dos fatores que os familiares de Dayane apontam como justificativa para suas ações. Ainda assim, eles reconhecem que a modelo errou e terá que se retratar com o público.