Chase Stokes e Madelyn Cline, de Outer Banks, são vistos juntos após fim do namoro

Chase Stokes e Madelyn Cline, de Outer Banks, foram vistos juntos semanas após o término do namoro. Chase e Madelyn, que vivem o casal John B e Sarah Cameron na série de sucesso, ainda estão se vendo, inclusive no último final de semana, em Atlanta.

Embora o encontro certamente desperte especulações de reconciliação, uma fonte disse ao E! News que os atores "são apenas amigos".

Em uma postagem no Instagram, de 27 de novembro, o ex-casal foi visto feliz posando para uma foto com um admirador. Na legenda, o internauta Leonard Cole escreveu "acabei de encontrar meu casal OBX favorito... John B e Sarah (Maddie e Chase). Obrigada por fazerem a minha noite! Tão legal!"

Chase, de 29 anos, estava com uma camiseta gráfica, camisa xadrez, jaqueta preta e gorro na cor amarela. Madelyn, de 23, optou por manter as coisas casuais com um casaco jeans escuro.