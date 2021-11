Raissa Barbosa revela motivos para fim de noivado com ex-ator pornô

Raissa Barbosa foi a última convidada do podcast Camarim da Juju, de Juju Salimeni, e aproveitou a oportunidade para explicar mais sobre o noivado relâmpago com o ator pornô Victor Ferraz. Raissa falou que os fãs nunca gostaram de Victor — e que isso pesou na separação. A ex-A Fazenda desabafou, ainda, sobre a passagem no reality show e os problemas emocionais que enfrenta.

"Do nada noivei e do nada terminei. As pessoas falavam que era fake o noivado, mas não era. Eu já o conhecia antes da Fazenda. Os fãs nunca gostaram dele porque ele já me expôs. Relacionamento tem altos e baixos, mas as brigas têm que ser resolvidas entre o casal. Não precisa expor para as pessoas", disse Raissa.

O término de Victor e Raissa foi público e conturbado. O ator acusou a ex-peoa de agressão física e fez uma live em seu perfil no Instagram, em que transmitia ao vivo uma discussão acalorada entre os dois. A modelo declarou que o ex-companheiro tinha crises de ciúme intensas e que, às vezes, era necessário se defender.