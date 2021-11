Fã é expulso do jogo de Tristan Thompson por supostos comentários sobre as Kardashians

O jogo da NBA entre o Sacramento Kings, de Tristan Thompson, e o Memphis Grizzlies, no sábado, 28, contou com polêmica. Um fã acabou sendo expulso da partida por supostamente fazer comentários direcionados a Tristan sobre as Kardashians.

No Twitter, o repórter do The Daily Memphian, Drew Hill, escreveu: "De acordo com várias pessoas ao redor do fã que foi expulso do jogo dos Grizzlies nesta noite, ele foi retirado porque estava fazendo comentários sobre a família Kardashian em direção a Tristan Thompson".

Tristan, que é pai de True Thompson, fruto da relação com Khloé Kardashian, foi negociado ao Sacramento Kings em agosto, após jogar pelo Boston Celtics, desde 2020. Drew também disse que foi o técnico interino do Sacramento, Alvin Gentry, que supostamente teve problemas com o espectador primeiro. "O torcedor recebeu um cartão de advertência", disse Drew. "Mas quando ele voltou, Gentry foi até os guardas e pediu que ele fosse retirado, então ele foi expulso".

Enquanto isso, Gentry pareceu fazer referência ao incidente quando ele falou com os repórteres após o jogo. "Obviamente não há nada que eu vou tolerar que as pessoas falem para meus jogadores... não sem intervir e pedir que eles sejam removidos".