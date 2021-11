Juliette entrega detalhes do ‘quarto do sexo’ onde ficou hospedada na casa de Anitta

Dupla de peso! Na noite desta segunda-feira, 29, Juliette Freire, indicada ao People's Choice Awards 2021na categoria Influenciador do Ano Brasil, foi a convidada de Tatá Werneck no Lady Night, atração da humorista no Multishow. Os fãs amaram o encontro, e o papo entre Juliette e Tatá rendeu, hein?

A campeã do BBB 21, reality show da TV Globo, soltou algumas declarações irreverentes, como sempre! Um fato curioso que a influenciadora contou foi sobre o ‘quarto do sexo' da mansão de Anitta no Rio de Janeiro, onde ela ficou hospedada por um tempo após vencer o programa.

Segundo ela, o cômodo "tem tudo, de todos os tipos e todos os tamanhos". A apresentadora quis mais detalhes e perguntou se Juliette reutilizava esses itens. "Ela me deu um ovo, um presente. Aí é o meu, o dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu", contou, aos risos. A mãe da paraibana ficou hospedada por lá também, e ela ficava de olho… "Tinha uma gaveta lá que quando ela ia pegar eu ia lá e falava: não, essa gaveta não!", explicou.