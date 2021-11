As surpresas e os esnobados do Grammy 2022

Esnobados: BTS

Com "Butter" há mais de dois meses no topo das paradas, muitos fãs acreditavam que BTS iria ser indicado pelo menos em Gravação do Ano ou Música do Ano. Porém, o grupo ficou de fora dessas categorias. "Como BUTTER não foi indicada para gravação do ano ou ao menos música do ano??", disse um fã no Twitter. "Butter está dominando as paradas há semanas e não foi incluída em gravação do ano? Alguém me explica?", disse outro.

Ainda assim, vale dizer que BTS foi reconhecido pela música na categoria Melhor Performance de Duo/Grupo.