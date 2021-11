Ivete Sangalo vai mostrar bastidores da criação musical em novo programa

Onda Boa Com Ivete é o nome do próximo programa televisivo comandado pela diva do axé Ivete Sangalo. A produção é da HBO Max e foi divulgada pela plataforma nesta segunda-feira, 29, pelas redes sociais. Junto com The Masked Singer Brasil, da TV Globo, e Música Boa Ao Vivo, do Multishow, essa é a terceira série de Ivete — ao mesmo tempo!

Dividido em 5 episódios, o foco da série documental será o processo criativo musical, tanto o de Ivete quanto o dos convidados. A cada episódio, a rainha do axé receberá uma personalidade da música para um bate-papo. E os nomes já estão confirmados: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata.

Na próxima sexta-feira, dia 3, teremos um gostinho do que vem por aí. O primeiro videoclipe produzido para a série será divulgado na HBO Max. A música Mexe a Cabeça é uma parceria entre Ivete e Carlinhos Brown.