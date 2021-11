Lucas Viana anuncia término com Sarah Andrade após viagem romântica no México

Nesta segunda-feira, 29, Lucas Viana se pronunciou no Twitter a respeito do fim do seu relacionamento com Sarah Andrade. Na mensagem, Lucas pede que os internautas parem com os ataques à Sarah, com quem ficou junto por cerca de seis meses.

"Sei que a maioria de vocês está focado em me enviar carinho, mas gostaria de reforçar um pedido para não atacarem ninguém, principalmente a pessoa com quem compartilhei muita felicidade nesses últimos seis meses", escreveu.

O campeão de A Fazenda 11, reality show da Record TV, completou falando que é bola pra frente a partir de agora, por isso, não gostaria que a ex-BBB 21 fosse alvo de quaisquer ofensas. "Vida que segue com muito respeito entre nós, não tem porque ser diferente entre vcs. Por favor", finalizou.