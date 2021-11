Ansel Elgort surge com namorada Violetta Komyshan em raro tapete vermelho

Ansel Elgort fez rara aparição no tapete vermelho nessa segunda-feira, 29, após ser acusado de estupro no ano passado. Ansel surgiu na première de seu novo filme, Amor, Sublime Amor, acompanhado da namorada Violetta Komyshan.

Para a noite, a bailarina, de 25 anos, escolheu um longo tomara que caia dourado, enquanto o ator, de 27 anos, usou um smoking clássico. A première marca a primeira aparição do casal desde o Globo de Ouro 2020, em janeiro.

Enquanto Ansel e Violetta optaram por looks mais clássicos nessa segunda-feira, seus visuais do Globo de Ouro chamaram atenção. O ator chegou no Beverly Hilton Hotel em um smoking de veludo azul marinho e com sombra azul cintilante nos olhos. Já Violetta, optou por um vestido preto nada básico com correntes nas alças.