Jojo Todynho apresenta novo namorado oficial do exército

Jojo Toddynho não estava pronta para assumir o novo namorado, o oficial do exército Lucas Souza, para o Brasil. Ainda assim, romântica, Jojo criou uma conta privada no Instagram para postar fotos com Lucas. No entanto, algum dos seguidores vazou as imagens, o que chateou (e muito) a influencer.

Como a informação já tinha vazado, a vencedora de A Fazenda 12 resolveu divulgar em sua conta oficial o primeiro clique com ao lado do amado — mas não sem antes desabafar sobre a situação, no melhor estilo Jojo. A influencer afirmou que tinha uma centena de seguidores na conta privada, apenas pessoas em quem confiava, e que se sentiu traída com a exposição.

"Alguma pessoa que eu confiava e é impossível descobrir quem foi, pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem que lidar com o mau-caratismo", começou.