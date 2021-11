Família Gucci rebate retrato "extremamente doloroso" de 'House of Gucci'

O diretor Ridley Scott abordou as críticas anteriores feitas por Reggiani na semana passada, que o acusou de "roubar a identidade de uma família para obter lucro para aumentar a receita do sistema de Hollywood".

"Eu não me envolvo com isso", Scott disse à rádio BBC no dia 22 de novembro. "Você tem que se lembrar que um membro da família Gucci foi assassinado e outro foi para cadeia por evasão fiscal, então você não pode falar comigo sobre obter lucro. A partir do momento que você falar, você se tornará parte do domínio público".