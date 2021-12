As dicas de skincare mais valiosas das celebridades

Imersos diariamente no universo da beleza, não tem ninguém que saiba mais truques do que as celebridades. Não é à toa que, nos últimos tempos, marcas de cosméticos são a maior tendência entre os famosos. Ainda assim, o produto sem a técnica não apresenta o mesmo benefício — o importante é a forma de uso. Por isso, reunimos algumas dicas práticas que você não sabia para enriquecer sua rotina. Vem conferir!

Lizzo

Em um TikTok em que divulgava o passo a passo de seus cuidados faciais, Lizzo se declarou uma grande advogada da massagem facial. Por ter a pele seca, a rapper contou que usa e abusa do óleo de coco, enriquecido com ômega 3. Para aplicar, ela utiliza Gua Sha — ou rolinho de jade, como chamamos no Brasil. Os produtos hidratam e preenchem a pele, enquanto a ferramenta ajuda a desinchar a face.