Anitta grava clipe em mercado municipal de Belém com Pedro Sampaio

Anitta, que flertou com o jogador Arrascaeta, deu o que falar nesta segunda-feira, 29, ao surgir no mercado Ver-o-Peso, em Belém, no Pará. Ao lado de Pedro Sampaio, Anitta atraiu o público durante gravação de seu novo clipe.

Mais cedo, Anitta deu uma prévia do trabalho, ao postar Stories ao lado do DJ dentro de jatinho. Em seguida, ela mostrou seu look formado por short jeans, body estampado e salto alto.

Bem-humorada, a cantora fez vídeo ao lado de vendedora da feira: "Tô aqui gravando, aproveitei para pegar um óleo da boda para pegar os boys de jeito", brincou a estrela.

As personalidades da internet Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, também participaram da gravação.