Entenda por que Caio Castro desconvidou influencer para 'voltinha de carro'

Caio Castro e a influencer Mariana Menezes, roubaram a cena nas redes sociais nesta segunda-feira, 29. Mari tirou a sorte grande e recebeu um convite de Caio para ir à final da Porsche Cup — com direito a voltinha particular e tudo. No entanto, após a influencer divulgar o convite nas redes sociais, o ator publicou um vídeo desconvidando a jovem.

No print da conversa divulgado por Mari, Caio afirmava que a filha do diretor da competição estava requisitando a presença da influencer na final, e que a levaria para dar uma volta de carro ao final. O problema é que a jovem ainda é menor de idade — apenas 16 anos.

Nos posts, Mari lamentou ter uma viagem marcada para a data do campeonato, e questionou os seguidores: "O que vocês fariam? Desmarcariam uma viagem para andar de carro com o Caio Castro?". A grande maioria das respostas, como é de se imaginar, foi positiva. No entanto, horas depois, o convite foi retirado.