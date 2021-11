Padre Fábio de Melo se recupera de cirurgia: "Estava por um fio"

Muita emoção! Neste domingo, 28, o Padre Fábio de Melo fez uma publicação no Instagram sobre a cirurgia que precisou se submeter no mesmo dia. No post, Fábio de Melo explicou que foi um caso de laceração em um tendão do bíceps.

"Eu tenho tendões que se laceram. E um deles foi lacerado. O da cabeça curta do bíceps. Com ele, laceram-se outras coisas, ligaduras que não são corpóreas. Para lacerações físicas, médicos. Para lacerações emocionais, amigos. E quando encontramos os 2 no mesmo rosto? Pois comigo foi assim", escreveu na legenda.

Conforme o relato, ele lidou com o problema por 20 longos dias, e a dor afetou profundamente seus dias e sua saúde mental. No texto, o padre, de 50 anos, agradeceu o médico Paulo Muzy, que ofereceu todo o apoio necessário.