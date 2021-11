Paulo Betti é acusado de intolerância religiosa ao criticar discurso de goleiro

Paulo Betti não gostou do posicionamento religioso do goleiro Weverton, do Palmeiras, em declaração após a final da Libertadores, no último sábado, 27. Ao fim da partida, Weverton agradeceu a Deus pela vitória. Paulo Betti foi ao Twitter reclamar da "falação de Deus" do jogador. Os internautas não gostaram nada da atitude, que foi vista como intolerância religiosa.

A declaração sobre a fé do jogador era o suficiente para a mensagem não pegar bem nas redes sociais. No entanto, o que realmente enfureceu os internautas foi Betti ter comparado o goleiro com Bruno, ex-goleiro do Flamengo, condenado pela morte de Eliza Samudio.

"Aquela falação sobre Deus quando deveria estar comemorando. Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maracanã e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil", disparou o ator, nas redes sociais.