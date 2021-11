Kourtney Kardashian e filhos de Travis Barker usam looks combinando

Kourtney Kardashian, que fez vídeo no TikTok com a filha Penelope Disick, mostrou que se dá muito bem com a família do noivo Travis Barker. Tanto que nesse domingo, 28, Kourtney surgiu ao lado dos filhos de Travis com looks combinando.

No clique, a estrela de KUWTK, Alabama Barker, de 15 anos, Landon Barker, de 18 anos, e a enteada do músico, Atiana De La Hoya, de 22 anos, aparecem usando jaquetas idênticas.

E pelo visto, as estrelas estão fazendo todos os esforços para unir suas duas famílias. Em homenagem ao 46º aniversário do baterista do Blink-182, a dupla e seus filhos viajaram recentemente para o México. "As crianças se deram bem. Alabama estava brincando com Reign [filho de 6 anos de Kourtney] e foi muito amável com ele. Eles deixaram Kourtney e Travis sozinhos por algum tempo e Alabama levou Reign e Penelope [filha de 9 anos de Kourtney] para a piscina", disse uma testemunha ao E! News. "Todos pareciam muito amigáveis e como se estivessem se divertindo juntos. Os filhos mais novos admiravam os mais velhos e pareciam uma grande família feliz".