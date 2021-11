Clarence House nega alegação de que Príncipe Charles tenha questionado sobre cor da pele de Archie

A Clarence House, casa de Príncipe Charles e Camilla, a duquesa da Cornualha, se pronunciou sobre alegação polêmica em torno do filho de Meghan Markle e Príncipe Harry, Archie Harrison. Um porta-voz da Clarence House negou que Charles tenha questionado sobre a cor de pele de Archie.

A acusação foi supostamente feita no livro de Christopher Andersen, Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan. Segundo o Page Six, a obra citando uma fonte, alegou que Charles teve uma conversa com Camilla na manhã em que Harry e Meghan anunciaram o noivado, em 2017, no qual ele supostamente disse, "Eu me pergunto como serão as crianças?" O Page Six ainda disse que a fonte do livro alegou que Camilla ficou "um tanto surpresa" com a pergunta e supostamente respondeu: "Bem, absolutamente lindas, tenho certeza". Charles então teria dito: "Quero dizer, como você acha que pode ser a cor dos filhos deles?"

Em reposta o porta-voz da Clarence House disse: "Isso é uma ficção e não vale a pena ser comentada".

O E! News entrou em contato com a Clarence House e o representante de Harry e Meghan, mas não recebeu nenhum comentário.