Saiba quanto Virginia Fonseca vai ter que pagar a Rezende em acordo judicial milionário

No último sábado, 27, depois que Pedro Rezende apareceu comemorando nos stories, com a legenda "Jurídico muito forte bb!!! Chora não", a internet logo entendeu que a indireta foi direcionada para Virginia Fonseca. Rezende e a ex-namorada Virginia, se envolveram em um imbróglio judicial.

O primeiro capítulo da história se deu no começo deste ano, quando a ex-namorada do youtuber entrou com um processo trabalhista contra a agência ADR empresa de gerenciamento de carreiras de Rezende.

A influenciadora pediu reconhecimento de que trabalhou formalmente e tentou um acordo, mas eles rebateram e passaram a cobrar indenização pela quebra do contrato, já que Virginia deixou a empresa quando terminou a relação pessoal com Rezende.