Carol Peixinho assiste show de Thiaguinho no palco e reforça rumores de romance

A recepção não foi das melhores. Mesmo dois anos após o término, parte do público ainda não conseguiu superar a separação do pagodeiro com Fernanda Souza. Os dois mantêm uma forte relação de carinho e amizade, e na semana passada Thiaguinho parabenizou Fernanda no Instagram por um novo projeto profissional — e com apelidos carinhosos. "Tudum! Sucesso, né! Como tudo que você faz! Vai com tudo, Ferdi!", comentou.