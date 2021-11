Pabllo Vittar se prepara para lançar 'Number One', single com Rennan da Penha

Pabllo Vittar está pronta para lançar seu novo single! Depois de álbum incrível, Pabllo promete arrasar com o single Number One.

Na sexta-feira, 29, a cantora divulgou a capa da música, em parceria com o DJ e produtor musical Renna da Penha. Sucesso!

Na foto, ela aparece com uma lingerie vazada e exibindo as belas curvas. O funkeiro, por sua vez, posa no meio de 'várias' Pabllos.