Juliette revela que já recebeu "vários" pedidos de desculpa de ex-BBBs

Juliette fez revelações chocantes em sua participação no Lady Night, programa do Multishow, desta segunda-feira, 28. Só pelo teaser da edição já deu para ver que a paraibana não pegou leve — e nem a apresentadora, Tata Werneck. Ao ser perguntada se tinha recebido pedidos de desculpas dos colegas de confinamento do Big Brother Brasil 21, Juliette, que concorre na categoria Influenciador do Ano Brasil do People's Choice Awards 2021, respondeu que "vários", sem revelar quem.

E foram tantos que a campeã teve até que contar nos dedos para chegar na resposta final: quatro. Os perdões foram pelos comentários feitos por alguns participantes, considerados ofensivos e, principalmente, xenofóbicos.

A ex-BBB não revelou quem foram os brothers, ou a forma dos pedidos (se foram mensagens ou se aconteceu pessoalmente). No entanto, ela confessou que os perdoou. "Eu sigo mais leve", contou Juliette. Madura!