Liam Payne, ex-One Direction, faz show em festa de 15 anos em Goiânia

Não, não foi um sonho! Um dos ex-integrantes do One Direction, Liam Payne, veio ao Brasil para se apresentar em uma festa de 15 anos em Goiânia. O evento particular rolou no último sábado, 27, e, a aniversariante do dia, Amanda Callegari ficou até de mãos dadas com Liam Payne.

A jovem é filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari. Os dois trabalham na indústria farmacêutica.

Rapidamente, os registros da festa começaram a circular pela web. Um deles mostra o cantor apresentando a música You & I e outros hits antigos do One Direction ao lado da debutante, e, claro, a empolgação dos convidados com o momento especial. O aniversário também teve shows de Felipe Araújo e Zeeba.